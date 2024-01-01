5 пакистанских рупий в британские фунты стерлингов

Сконвертируйте PKR в GBP по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = £0,002785 GBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к GBP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GBP
1 PKR в GBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00280,0028
Низкий0,00280,0027
В среднем0,00280,0027
Изменение1.18%-0.81%
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Соотношение 1 PKR к GBP

За последние 30 дней максимальный курс PKR к GBP составил 0,0028, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0028. Изменение курса PKR к GBP в процентном соотношении составило 1.18.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к GBP составил 0,0028, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0027. Изменение курса PKR к GBP в процентном соотношении составило -0.81.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в британские фунты стерлингов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и GBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в GBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

PKR в USD

PKR в EUR

PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Британский фунт стерлингов
1 PKR0,00278 GBP
5 PKR0,01392 GBP
10 PKR0,02785 GBP
20 PKR0,05570 GBP
50 PKR0,13924 GBP
100 PKR0,27848 GBP
250 PKR0,69619 GBP
500 PKR1,39238 GBP
1000 PKR2,78476 GBP
2000 PKR5,56952 GBP
5000 PKR13,92380 GBP
10000 PKR27,84760 GBP
Обменные курсы Британский фунт стерлингов / Пакистанская рупия
1 GBP359,09800 PKR
5 GBP1 795,49000 PKR
10 GBP3 590,98000 PKR
20 GBP7 181,96000 PKR
50 GBP17 954,90000 PKR
100 GBP35 909,80000 PKR
250 GBP89 774,50000 PKR
500 GBP179 549,00000 PKR
1000 GBP359 098,00000 PKR
2000 GBP718 196,00000 PKR
5000 GBP1 795 490,00000 PKR
10000 GBP3 590 980,00000 PKR