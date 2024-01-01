5 пакистанских рупий в ангольские кванзы

Сконвертируйте PKR в AOA по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = Kz3,300 AOA

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к AOA

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AOA
1 PKR в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,32393,4577
Низкий3,29533,1817
В среднем3,30413,3176
Изменение-0.19%2.56%
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Соотношение 1 PKR к AOA

За последние 30 дней максимальный курс PKR к AOA составил 3,3239, а минимальный — 3,2953. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,3041. Изменение курса PKR к AOA в процентном соотношении составило -0.19.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к AOA составил 3,4577, а минимальный — 3,1817. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,3176. Изменение курса PKR к AOA в процентном соотношении составило 2.56.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

PKR в GBP

PKR в AED

PKR в CAD

PKR в SAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Ангольская кванза
1 PKR3,29954 AOA
5 PKR16,49770 AOA
10 PKR32,99540 AOA
20 PKR65,99080 AOA
50 PKR164,97700 AOA
100 PKR329,95400 AOA
250 PKR824,88500 AOA
500 PKR1 649,77000 AOA
1000 PKR3 299,54000 AOA
2000 PKR6 599,08000 AOA
5000 PKR16 497,70000 AOA
10000 PKR32 995,40000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Пакистанская рупия
1 AOA0,30307 PKR
5 AOA1,51536 PKR
10 AOA3,03073 PKR
20 AOA6,06146 PKR
50 AOA15,15365 PKR
100 AOA30,30730 PKR
250 AOA75,76825 PKR
500 AOA151,53650 PKR
1000 AOA303,07300 PKR
2000 AOA606,14600 PKR
5000 AOA1 515,36500 PKR
10000 AOA3 030,73000 PKR