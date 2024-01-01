10 панамских бальбоа в евро

Сконвертируйте PAB в EUR по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = €0,9329 EUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к EUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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EUR
1 PAB в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,93290,9329
Низкий0,91440,8935
В среднем0,92260,9092
Изменение2.03%2.02%
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Соотношение 1 PAB к EUR

За последние 30 дней максимальный курс PAB к EUR составил 0,9329, а минимальный — 0,9144. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9226. Изменение курса PAB к EUR в процентном соотношении составило 2.03.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к EUR составил 0,9329, а минимальный — 0,8935. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9092. Изменение курса PAB к EUR в процентном соотношении составило 2.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Евро
1 PAB0,93292 EUR
5 PAB4,66461 EUR
10 PAB9,32923 EUR
20 PAB18,65846 EUR
50 PAB46,64615 EUR
100 PAB93,29230 EUR
250 PAB233,23075 EUR
500 PAB466,46150 EUR
1000 PAB932,92300 EUR
2000 PAB1 865,84600 EUR
5000 PAB4 664,61500 EUR
10000 PAB9 329,23000 EUR
Обменные курсы Евро / Панамский бальбоа
1 EUR1,07190 PAB
5 EUR5,35950 PAB
10 EUR10,71900 PAB
20 EUR21,43800 PAB
50 EUR53,59500 PAB
100 EUR107,19000 PAB
250 EUR267,97500 PAB
500 EUR535,95000 PAB
1000 EUR1 071,90000 PAB
2000 EUR2 143,80000 PAB
5000 EUR5 359,50000 PAB
10000 EUR10 719,00000 PAB