2 000 оманских риалов в тунисские динары

Сконвертируйте OMR в TND по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = DT8,097 TND

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к TND

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TND
1 OMR в TNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,10308,1030
Низкий7,97897,8608
В среднем8,03807,9592
Изменение1.48%1.13%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к TND

За последние 30 дней максимальный курс OMR к TND составил 8,1030, а минимальный — 7,9789. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,0380. Изменение курса OMR к TND в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к TND составил 8,1030, а минимальный — 7,8608. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 7,9592. Изменение курса OMR к TND в процентном соотношении составило 1.13.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к TND

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в тунисские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Тунисский динар
1 OMR8,09693 TND
5 OMR40,48465 TND
10 OMR80,96930 TND
20 OMR161,93860 TND
50 OMR404,84650 TND
100 OMR809,69300 TND
250 OMR2 024,23250 TND
500 OMR4 048,46500 TND
1000 OMR8 096,93000 TND
2000 OMR16 193,86000 TND
5000 OMR40 484,65000 TND
10000 OMR80 969,30000 TND
Обменные курсы Тунисский динар / Оманский риал
1 TND0,12350 OMR
5 TND0,61752 OMR
10 TND1,23504 OMR
20 TND2,47008 OMR
50 TND6,17520 OMR
100 TND12,35040 OMR
250 TND30,87600 OMR
500 TND61,75200 OMR
1000 TND123,50400 OMR
2000 TND247,00800 OMR
5000 TND617,52000 OMR
10000 TND1 235,04000 OMR