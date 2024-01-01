1 тысяча тунисских динаров в оманские риалы

Сконвертируйте TND в OMR по реальному обменному курсу

1 000 tnd
124,064 omr

DT1,000 TND = ر.ع.0,1241 OMR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TND в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12430,1243
Низкий0,12220,1220
В среднем0,12330,1231
Изменить1.11%1.65%
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Соотношение 1 TND к OMR

За последние 30 дней максимальный курс TND к OMR составил 0,1243, а минимальный — 0,1222. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1233. Изменение курса TND к OMR в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс TND к OMR составил 0,1243, а минимальный — 0,1220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1231. Изменение курса TND к OMR в процентном соотношении составило 1.65.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисских динаров

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TND в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Оманский риал
1 TND0,12406 OMR
5 TND0,62032 OMR
10 TND1,24064 OMR
20 TND2,48128 OMR
50 TND6,20320 OMR
100 TND12,40640 OMR
250 TND31,01600 OMR
500 TND62,03200 OMR
1000 TND124,06400 OMR
2000 TND248,12800 OMR
5000 TND620,32000 OMR
10000 TND1 240,64000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Тунисский динар
1 OMR8,06037 TND
5 OMR40,30185 TND
10 OMR80,60370 TND
20 OMR161,20740 TND
50 OMR403,01850 TND
100 OMR806,03700 TND
250 OMR2 015,09250 TND
500 OMR4 030,18500 TND
1000 OMR8 060,37000 TND
2000 OMR16 120,74000 TND
5000 OMR40 301,85000 TND
10000 OMR80 603,70000 TND