20 оманских риалов в парагвайские гуарани

Сконвертируйте OMR в PYG по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₲20 300 PYG

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 OMR в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий20 757,800020 757,8000
Низкий20 203,100019 647,4000
В среднем20 459,666720 178,6389
Изменение-0.03%3.34%
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Соотношение 1 OMR к PYG

За последние 30 дней максимальный курс OMR к PYG составил 20 757,8000, а минимальный — 20 203,1000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 20 459,6667. Изменение курса OMR к PYG в процентном соотношении составило -0.03.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к PYG составил 20 757,8000, а минимальный — 19 647,4000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 20 178,6389. Изменение курса OMR к PYG в процентном соотношении составило 3.34.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Парагвайский гуарани
1 OMR20 303,00000 PYG
5 OMR101 515,00000 PYG
10 OMR203 030,00000 PYG
20 OMR406 060,00000 PYG
50 OMR1 015 150,00000 PYG
100 OMR2 030 300,00000 PYG
250 OMR5 075 750,00000 PYG
500 OMR10 151 500,00000 PYG
1000 OMR20 303 000,00000 PYG
2000 OMR40 606 000,00000 PYG
5000 OMR101 515 000,00000 PYG
10000 OMR203 030 000,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Оманский риал
1 PYG0,00005 OMR
5 PYG0,00025 OMR
10 PYG0,00049 OMR
20 PYG0,00099 OMR
50 PYG0,00246 OMR
100 PYG0,00493 OMR
250 PYG0,01231 OMR
500 PYG0,02463 OMR
1000 PYG0,04925 OMR
2000 PYG0,09851 OMR
5000 PYG0,24627 OMR
10000 PYG0,49254 OMR