Оманские риалы в лесотские лоти

Сконвертируйте OMR в LSL по реальному обменному курсу

1 000 omr
49 193,60 lsl

1.00000 OMR = 49.19360 LSL

Среднерыночный курс в 2:58 UTC
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График изменения обменного курса OMR к LSL

1 мин. назад 1 OMR → 0 LSL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.0841.457831.678170.9588518.5319
1GBP1.1615811.24835103.4781.693391.949331.1137821.5263
1USD0.93050.801057182.8921.35651.561520.892217.2438
1INR0.01122540.009663870.012063910.01636470.01883810.01076340.208027

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в лесотские лоти

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и LSL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в LSL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Лесотский лоти
1 OMR49.19360 LSL
5 OMR245.96800 LSL
10 OMR491.93600 LSL
20 OMR983.87200 LSL
50 OMR2459.68000 LSL
100 OMR4919.36000 LSL
250 OMR12298.40000 LSL
500 OMR24596.80000 LSL
1000 OMR49193.60000 LSL
2000 OMR98387.20000 LSL
5000 OMR245968.00000 LSL
10000 OMR491936.00000 LSL
Обменные курсы Лесотский лоти / Оманский риал
1 LSL0.02033 OMR
5 LSL0.10164 OMR
10 LSL0.20328 OMR
20 LSL0.40656 OMR
50 LSL1.01639 OMR
100 LSL2.03278 OMR
250 LSL5.08195 OMR
500 LSL10.16390 OMR
1000 LSL20.32780 OMR
2000 LSL40.65560 OMR
5000 LSL101.63900 OMR
10000 LSL203.27800 OMR