Yemen riyalinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile OMR → LSL çevirin

1.000 omr
49.294,10 lsl

1.00000 OMR = 49.29410 LSL

16:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.075789.31291.452791.652380.94753518.376
1 GBP1.1696211.25815104.4611.699191.932641.1082621.4927
1 USD0.929650.794818183.02771.350551.53610.8808517.0828
1 INR0.01119660.009572920.012044210.01626630.0185010.01060910.205748

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Yemen riyalinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Lesotho Lotisi
1 OMR49.29410 LSL
5 OMR246.47050 LSL
10 OMR492.94100 LSL
20 OMR985.88200 LSL
50 OMR2464.70500 LSL
100 OMR4929.41000 LSL
250 OMR12323.52500 LSL
500 OMR24647.05000 LSL
1000 OMR49294.10000 LSL
2000 OMR98588.20000 LSL
5000 OMR246470.50000 LSL
10000 OMR492941.00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Umman Riyali
1 LSL0.02029 OMR
5 LSL0.10143 OMR
10 LSL0.20286 OMR
20 LSL0.40573 OMR
50 LSL1.01432 OMR
100 LSL2.02864 OMR
250 LSL5.07160 OMR
500 LSL10.14320 OMR
1000 LSL20.28640 OMR
2000 LSL40.57280 OMR
5000 LSL101.43200 OMR
10000 LSL202.86400 OMR