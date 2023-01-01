Оманские риалы в коморские франки

Сконвертируйте OMR в KMF по реальному обменному курсу

1000 omr
1195370 kmf

1.00000 OMR = 1195.37000 KMF

Среднерыночный курс в 22:57 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса OMR к KMF

1 мин. назад 1 OMR → 0 KMF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.09231.457911.678060.958918.5336
1GBP1.1615811.2484103.4821.693391.94911.1138321.5272
1USD0.93040.801025182.8921.356451.561280.892217.2438
1INR0.01122430.009663480.012063910.01636410.01883510.01076340.208027

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for оманский риал

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Оманский риал / Франк Комор
1 OMR1195.37000 KMF
5 OMR5976.85000 KMF
10 OMR11953.70000 KMF
20 OMR23907.40000 KMF
50 OMR59768.50000 KMF
100 OMR119537.00000 KMF
250 OMR298842.50000 KMF
500 OMR597685.00000 KMF
1000 OMR1195370.00000 KMF
2000 OMR2390740.00000 KMF
5000 OMR5976850.00000 KMF
10000 OMR11953700.00000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Оманский риал
1 KMF0.00084 OMR
5 KMF0.00418 OMR
10 KMF0.00837 OMR
20 KMF0.01673 OMR
50 KMF0.04183 OMR
100 KMF0.08366 OMR
250 KMF0.20914 OMR
500 KMF0.41828 OMR
1000 KMF0.83656 OMR
2000 KMF1.67312 OMR
5000 KMF4.18280 OMR
10000 KMF8.36560 OMR