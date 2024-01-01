5 000 оманских риалов в коморские франки

Сконвертируйте OMR в KMF по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = CF1 192 KMF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к KMF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KMF
1 OMR в KMFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 192,03001 192,0300
Низкий1 168,61001 141,7400
В среднем1 178,98201 161,8583
Изменение2.00%2.02%
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Соотношение 1 OMR к KMF

За последние 30 дней максимальный курс OMR к KMF составил 1 192,0300, а минимальный — 1 168,6100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 178,9820. Изменение курса OMR к KMF в процентном соотношении составило 2.00.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к KMF составил 1 192,0300, а минимальный — 1 141,7400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 161,8583. Изменение курса OMR к KMF в процентном соотношении составило 2.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в коморские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KMF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KMF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Франк Комор
1 OMR1 192,03000 KMF
5 OMR5 960,15000 KMF
10 OMR11 920,30000 KMF
20 OMR23 840,60000 KMF
50 OMR59 601,50000 KMF
100 OMR119 203,00000 KMF
250 OMR298 007,50000 KMF
500 OMR596 015,00000 KMF
1000 OMR1 192 030,00000 KMF
2000 OMR2 384 060,00000 KMF
5000 OMR5 960 150,00000 KMF
10000 OMR11 920 300,00000 KMF
Обменные курсы Франк Комор / Оманский риал
1 KMF0,00084 OMR
5 KMF0,00419 OMR
10 KMF0,00839 OMR
20 KMF0,01678 OMR
50 KMF0,04195 OMR
100 KMF0,08389 OMR
250 KMF0,20973 OMR
500 KMF0,41945 OMR
1000 KMF0,83891 OMR
2000 KMF1,67781 OMR
5000 KMF4,19454 OMR
10000 KMF8,38907 OMR