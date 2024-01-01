Yemen riyalinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile OMR → KMF çevirin

1.000 omr
1.188.060 kmf

1.00000 OMR = 1188.06000 KMF

16:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.075689.30121.452811.652610.94749518.372
1 GBP1.1696711.25805104.4491.699251.932931.1082521.4884
1 USD0.929750.794881183.02451.35071.536450.8809517.0807
1 INR0.01119810.009574050.012044610.01626870.0185060.01061070.205731

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Komor Frangı
1 OMR1188.06000 KMF
5 OMR5940.30000 KMF
10 OMR11880.60000 KMF
20 OMR23761.20000 KMF
50 OMR59403.00000 KMF
100 OMR118806.00000 KMF
250 OMR297015.00000 KMF
500 OMR594030.00000 KMF
1000 OMR1188060.00000 KMF
2000 OMR2376120.00000 KMF
5000 OMR5940300.00000 KMF
10000 OMR11880600.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Umman Riyali
1 KMF0.00084 OMR
5 KMF0.00421 OMR
10 KMF0.00842 OMR
20 KMF0.01683 OMR
50 KMF0.04209 OMR
100 KMF0.08417 OMR
250 KMF0.21043 OMR
500 KMF0.42085 OMR
1000 KMF0.84171 OMR
2000 KMF1.68342 OMR
5000 KMF4.20855 OMR
10000 KMF8.41710 OMR