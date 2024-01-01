10 оманских риалов в индийские рупии

Сконвертируйте OMR в INR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ₹219,2 INR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к INR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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INR
1 OMR в INRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий219,1730219,1730
Низкий218,2960216,8010
В среднем218,4920218,0340
Изменение0.34%0.55%
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Соотношение 1 OMR к INR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к INR составил 219,1730, а минимальный — 218,2960. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 218,4920. Изменение курса OMR к INR в процентном соотношении составило 0.34.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к INR составил 219,1730, а минимальный — 216,8010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 218,0340. Изменение курса OMR к INR в процентном соотношении составило 0.55.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в индийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и INR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в INR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Индийская рупия
1 OMR219,17300 INR
5 OMR1 095,86500 INR
10 OMR2 191,73000 INR
20 OMR4 383,46000 INR
50 OMR10 958,65000 INR
100 OMR21 917,30000 INR
250 OMR54 793,25000 INR
500 OMR109 586,50000 INR
1000 OMR219 173,00000 INR
2000 OMR438 346,00000 INR
5000 OMR1 095 865,00000 INR
10000 OMR2 191 730,00000 INR
Обменные курсы Индийская рупия / Оманский риал
1 INR0,00456 OMR
5 INR0,02281 OMR
10 INR0,04563 OMR
20 INR0,09125 OMR
50 INR0,22813 OMR
100 INR0,45626 OMR
250 INR1,14065 OMR
300 INR1,36878 OMR
500 INR2,28130 OMR
600 INR2,73756 OMR
1000 INR4,56260 OMR
2000 INR9,12520 OMR
5000 INR22,81300 OMR
10000 INR45,62600 OMR
25000 INR114,06500 OMR
50000 INR228,13000 OMR
100000 INR456,26000 OMR
1000000 INR4 562,60000 OMR
1000000000 INR4 562 600,00000 OMR