10 оманских риалов в индонезийские рупии

Сконвертируйте OMR в IDR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = Rp40 700 IDR

Среднерыночный курс в 14:05
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График изменения обменного курса OMR к IDR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IDR
1 OMR в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий41 114,200041 441,6000
Низкий40 168,800039 220,3000
В среднем40 598,023340 249,4933
Изменение0.55%-1.80%
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Соотношение 1 OMR к IDR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к IDR составил 41 114,2000, а минимальный — 40 168,8000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 40 598,0233. Изменение курса OMR к IDR в процентном соотношении составило 0.55.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к IDR составил 41 441,6000, а минимальный — 39 220,3000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 40 249,4933. Изменение курса OMR к IDR в процентном соотношении составило -1.80.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

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OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Индонезийская рупия
1 OMR40 697,60000 IDR
5 OMR203 488,00000 IDR
10 OMR406 976,00000 IDR
20 OMR813 952,00000 IDR
50 OMR2 034 880,00000 IDR
100 OMR4 069 760,00000 IDR
250 OMR10 174 400,00000 IDR
500 OMR20 348 800,00000 IDR
1000 OMR40 697 600,00000 IDR
2000 OMR81 395 200,00000 IDR
5000 OMR203 488 000,00000 IDR
10000 OMR406 976 000,00000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Оманский риал
1 IDR0,00002 OMR
5 IDR0,00012 OMR
10 IDR0,00025 OMR
20 IDR0,00049 OMR
50 IDR0,00123 OMR
100 IDR0,00246 OMR
250 IDR0,00614 OMR
500 IDR0,01229 OMR
1000 IDR0,02457 OMR
2000 IDR0,04914 OMR
5000 IDR0,12286 OMR
10000 IDR0,24572 OMR