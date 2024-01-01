500 индонезийских рупий в оманские риалы

Сконвертируйте IDR в OMR по реальному обменному курсу

500 idr
0,012 omr

Rp1,000 IDR = ر.ع.0,00002378 OMR

Среднерыночный курс в 12:15
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1 IDR в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменить1.09%0.41%
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Соотношение 1 IDR к OMR

За последние 30 дней максимальный курс IDR к OMR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к OMR в процентном соотношении составило 1.09.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к OMR составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к OMR в процентном соотношении составило 0.41.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6720,9181,3451,4941,3710,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11411,4641,6271,4930,8438,505
1 SGD0,74462,2230,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Оманский риал
1 IDR0,00002 OMR
5 IDR0,00012 OMR
10 IDR0,00024 OMR
20 IDR0,00048 OMR
50 IDR0,00119 OMR
100 IDR0,00238 OMR
250 IDR0,00595 OMR
500 IDR0,01189 OMR
1000 IDR0,02378 OMR
2000 IDR0,04756 OMR
5000 IDR0,11891 OMR
10000 IDR0,23781 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Индонезийская рупия
1 OMR42 050,30000 IDR
5 OMR210 251,50000 IDR
10 OMR420 503,00000 IDR
20 OMR841 006,00000 IDR
50 OMR2 102 515,00000 IDR
100 OMR4 205 030,00000 IDR
250 OMR10 512 575,00000 IDR
500 OMR21 025 150,00000 IDR
1000 OMR42 050 300,00000 IDR
2000 OMR84 100 600,00000 IDR
5000 OMR210 251 500,00000 IDR
10000 OMR420 503 000,00000 IDR