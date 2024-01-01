100 оманских риалов в гайанские доллары

Сконвертируйте OMR в GYD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = GY$543,2 GYD

Среднерыночный курс в 18:01
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса OMR к GYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GYD
1 OMR в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий543,6290543,6290
Низкий540,8140540,8140
В среднем542,8015542,6080
Изменение0.09%0.04%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 OMR к GYD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к GYD составил 543,6290, а минимальный — 540,8140. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 542,8015. Изменение курса OMR к GYD в процентном соотношении составило 0.09.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к GYD составил 543,6290, а минимальный — 540,8140. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 542,6080. Изменение курса OMR к GYD в процентном соотношении составило 0.04.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график OMR к GYD

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Гайанский доллар
1 OMR543,19700 GYD
5 OMR2 715,98500 GYD
10 OMR5 431,97000 GYD
20 OMR10 863,94000 GYD
50 OMR27 159,85000 GYD
100 OMR54 319,70000 GYD
250 OMR135 799,25000 GYD
500 OMR271 598,50000 GYD
1000 OMR543 197,00000 GYD
2000 OMR1 086 394,00000 GYD
5000 OMR2 715 985,00000 GYD
10000 OMR5 431 970,00000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Оманский риал
1 GYD0,00184 OMR
5 GYD0,00920 OMR
10 GYD0,01841 OMR
20 GYD0,03682 OMR
50 GYD0,09205 OMR
100 GYD0,18410 OMR
250 GYD0,46024 OMR
500 GYD0,92048 OMR
1000 GYD1,84095 OMR
2000 GYD3,68190 OMR
5000 GYD9,20475 OMR
10000 GYD18,40950 OMR