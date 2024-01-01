1 тысяча оманских риалов в ганские седи

Сконвертируйте OMR в GHS по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = GH¢42,93 GHS

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса OMR к GHS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GHS
1 OMR в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий42,930642,9306
Низкий41,174739,1948
В среднем42,014441,0736
Изменение4.26%9.53%
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Соотношение 1 OMR к GHS

За последние 30 дней максимальный курс OMR к GHS составил 42,9306, а минимальный — 41,1747. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 42,0144. Изменение курса OMR к GHS в процентном соотношении составило 4.26.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к GHS составил 42,9306, а минимальный — 39,1948. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 41,0736. Изменение курса OMR к GHS в процентном соотношении составило 9.53.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Ганский седи
1 OMR42,93060 GHS
5 OMR214,65300 GHS
10 OMR429,30600 GHS
20 OMR858,61200 GHS
50 OMR2 146,53000 GHS
100 OMR4 293,06000 GHS
250 OMR10 732,65000 GHS
500 OMR21 465,30000 GHS
1000 OMR42 930,60000 GHS
2000 OMR85 861,20000 GHS
5000 OMR214 653,00000 GHS
10000 OMR429 306,00000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Оманский риал
1 GHS0,02329 OMR
5 GHS0,11647 OMR
10 GHS0,23293 OMR
20 GHS0,46587 OMR
50 GHS1,16467 OMR
100 GHS2,32934 OMR
250 GHS5,82335 OMR
500 GHS11,64670 OMR
1000 GHS23,29340 OMR
2000 GHS46,58680 OMR
5000 GHS116,46700 OMR
10000 GHS232,93400 OMR