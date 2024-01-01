1 никарагуанская кордоба в южноафриканские ранды
Сконвертируйте NIO в ZAR по реальному обменному курсу
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|1 NIO в ZAR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,5048
|0,5228
|Низкий
|0,4873
|0,4871
|В среднем
|0,4930
|0,5003
|Изменить
|1.65%
|-4.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NIO к ZAR
За последние 30 дней максимальный курс NIO к ZAR составил 0,5048, а минимальный — 0,4873. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4930. Изменение курса NIO к ZAR в процентном соотношении составило 1.65.
За последние 90 дней максимальный курс NIO к ZAR составил 0,5228, а минимальный — 0,4871. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5003. Изменение курса NIO к ZAR в процентном соотношении составило -4.47.
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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в южноафриканские ранды
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Южноафриканский ранд / Никарагуанская кордоба
|1 ZAR
|2,01495 NIO
|5 ZAR
|10,07475 NIO
|10 ZAR
|20,14950 NIO
|20 ZAR
|40,29900 NIO
|50 ZAR
|100,74750 NIO
|100 ZAR
|201,49500 NIO
|250 ZAR
|503,73750 NIO
|500 ZAR
|1 007,47500 NIO
|1000 ZAR
|2 014,95000 NIO
|2000 ZAR
|4 029,90000 NIO
|5000 ZAR
|10 074,75000 NIO
|10000 ZAR
|20 149,50000 NIO