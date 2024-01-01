5 никарагуанских кордоб в южноафриканские ранды

Сконвертируйте NIO в ZAR по реальному обменному курсу

5 nio
2,48 zar

C$1,000 NIO = R0,4963 ZAR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NIO в ZARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,50480,5228
Низкий0,48730,4871
В среднем0,49300,5003
Изменить1.65%-4.47%
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Соотношение 1 NIO к ZAR

За последние 30 дней максимальный курс NIO к ZAR составил 0,5048, а минимальный — 0,4873. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4930. Изменение курса NIO к ZAR в процентном соотношении составило 1.65.

За последние 90 дней максимальный курс NIO к ZAR составил 0,5228, а минимальный — 0,4871. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5003. Изменение курса NIO к ZAR в процентном соотношении составило -4.47.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из никарагуанских кордоб в южноафриканские ранды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NIO из выпадающего списка для исходной валюты и ZAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NIO в ZAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для никарагуанских кордоб

NIO в USD

NIO в EUR

NIO в GBP

NIO в INR

NIO в JPY

NIO в RUB

NIO в AUD

NIO в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Никарагуанская кордоба / Южноафриканский ранд
1 NIO0,49629 ZAR
5 NIO2,48145 ZAR
10 NIO4,96290 ZAR
20 NIO9,92580 ZAR
50 NIO24,81450 ZAR
100 NIO49,62900 ZAR
250 NIO124,07250 ZAR
500 NIO248,14500 ZAR
1000 NIO496,29000 ZAR
2000 NIO992,58000 ZAR
5000 NIO2 481,45000 ZAR
10000 NIO4 962,90000 ZAR
Обменные курсы Южноафриканский ранд / Никарагуанская кордоба
1 ZAR2,01495 NIO
5 ZAR10,07475 NIO
10 ZAR20,14950 NIO
20 ZAR40,29900 NIO
50 ZAR100,74750 NIO
100 ZAR201,49500 NIO
250 ZAR503,73750 NIO
500 ZAR1 007,47500 NIO
1000 ZAR2 014,95000 NIO
2000 ZAR4 029,90000 NIO
5000 ZAR10 074,75000 NIO
10000 ZAR20 149,50000 NIO