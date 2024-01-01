1 нигерийская найра в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте NGN в XOF по реальному обменному курсу

1 ngn
0 xof

₦1,000 NGN = CFA0,3725 XOF

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,41030,5715
Низкий0,37070,3707
В среднем0,39270,4181
Изменить-9.21%-34.82%
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Соотношение 1 NGN к XOF

За последние 30 дней максимальный курс NGN к XOF составил 0,4103, а минимальный — 0,3707. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3927. Изменение курса NGN к XOF в процентном соотношении составило -9.21.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к XOF составил 0,5715, а минимальный — 0,3707. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4181. Изменение курса NGN к XOF в процентном соотношении составило -34.82.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийская найра

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Франк КФА BCEAO
1 NGN0,37252 XOF
5 NGN1,86260 XOF
10 NGN3,72521 XOF
20 NGN7,45042 XOF
50 NGN18,62605 XOF
100 NGN37,25210 XOF
250 NGN93,13025 XOF
500 NGN186,26050 XOF
1000 NGN372,52100 XOF
2000 NGN745,04200 XOF
5000 NGN1 862,60500 XOF
10000 NGN3 725,21000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Нигерийская найра
1 XOF2,68441 NGN
5 XOF13,42205 NGN
10 XOF26,84410 NGN
20 XOF53,68820 NGN
50 XOF134,22050 NGN
100 XOF268,44100 NGN
250 XOF671,10250 NGN
500 XOF1 342,20500 NGN
1000 XOF2 684,41000 NGN
2000 XOF5 368,82000 NGN
5000 XOF13 422,05000 NGN
10000 XOF26 844,10000 NGN