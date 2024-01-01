5 нигерийских найр в украинские гривны
Сконвертируйте NGN в UAH по реальному обменному курсу
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|1 NGN в UAH
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0270
|0,0368
|Низкий
|0,0252
|0,0252
|В среднем
|0,0262
|0,0275
|Изменить
|-5.65%
|-30.86%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к UAH
За последние 30 дней максимальный курс NGN к UAH составил 0,0270, а минимальный — 0,0252. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0262. Изменение курса NGN к UAH в процентном соотношении составило -5.65.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к UAH составил 0,0368, а минимальный — 0,0252. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0275. Изменение курса NGN к UAH в процентном соотношении составило -30.86.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в украинские гривны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Украинская гривна / Нигерийская найра
|1 UAH
|39,27160 NGN
|5 UAH
|196,35800 NGN
|10 UAH
|392,71600 NGN
|20 UAH
|785,43200 NGN
|50 UAH
|1 963,58000 NGN
|100 UAH
|3 927,16000 NGN
|250 UAH
|9 817,90000 NGN
|500 UAH
|19 635,80000 NGN
|1000 UAH
|39 271,60000 NGN
|2000 UAH
|78 543,20000 NGN
|5000 UAH
|196 358,00000 NGN
|10000 UAH
|392 716,00000 NGN