10 тысяч нигерийских найр в украинские гривны

Сконвертируйте NGN в UAH по реальному обменному курсу

10 000 ngn
254,64 uah

₦1,000 NGN = ₴0,02546 UAH

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02700,0368
Низкий0,02520,0252
В среднем0,02620,0275
Изменить-5.65%-30.86%
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Соотношение 1 NGN к UAH

За последние 30 дней максимальный курс NGN к UAH составил 0,0270, а минимальный — 0,0252. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0262. Изменение курса NGN к UAH в процентном соотношении составило -5.65.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к UAH составил 0,0368, а минимальный — 0,0252. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0275. Изменение курса NGN к UAH в процентном соотношении составило -30.86.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Украинская гривна
1 NGN0,02546 UAH
5 NGN0,12732 UAH
10 NGN0,25464 UAH
20 NGN0,50927 UAH
50 NGN1,27319 UAH
100 NGN2,54637 UAH
250 NGN6,36593 UAH
500 NGN12,73185 UAH
1000 NGN25,46370 UAH
2000 NGN50,92740 UAH
5000 NGN127,31850 UAH
10000 NGN254,63700 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Нигерийская найра
1 UAH39,27160 NGN
5 UAH196,35800 NGN
10 UAH392,71600 NGN
20 UAH785,43200 NGN
50 UAH1 963,58000 NGN
100 UAH3 927,16000 NGN
250 UAH9 817,90000 NGN
500 UAH19 635,80000 NGN
1000 UAH39 271,60000 NGN
2000 UAH78 543,20000 NGN
5000 UAH196 358,00000 NGN
10000 UAH392 716,00000 NGN