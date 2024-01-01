5 нигерийских найр в непальские рупии

Сконвертируйте NGN в NPR по реальному обменному курсу

5 ngn
0,41 npr

₦1,000 NGN = ₨0,08273 NPR

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08960,1240
Низкий0,08240,0824
В среднем0,08640,0918
Изменить-7.69%-33.29%
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Соотношение 1 NGN к NPR

За последние 30 дней максимальный курс NGN к NPR составил 0,0896, а минимальный — 0,0824. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0864. Изменение курса NGN к NPR в процентном соотношении составило -7.69.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к NPR составил 0,1240, а минимальный — 0,0824. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0918. Изменение курса NGN к NPR в процентном соотношении составило -33.29.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Непальская рупия
1 NGN0,08273 NPR
5 NGN0,41366 NPR
10 NGN0,82731 NPR
20 NGN1,65462 NPR
50 NGN4,13655 NPR
100 NGN8,27310 NPR
250 NGN20,68275 NPR
500 NGN41,36550 NPR
1000 NGN82,73100 NPR
2000 NGN165,46200 NPR
5000 NGN413,65500 NPR
10000 NGN827,31000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Нигерийская найра
1 NPR12,08740 NGN
5 NPR60,43700 NGN
10 NPR120,87400 NGN
20 NPR241,74800 NGN
50 NPR604,37000 NGN
100 NPR1 208,74000 NGN
250 NPR3 021,85000 NGN
500 NPR6 043,70000 NGN
1000 NPR12 087,40000 NGN
2000 NPR24 174,80000 NGN
5000 NPR60 437,00000 NGN
10000 NPR120 874,00000 NGN