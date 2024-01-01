20 нигерийских найр в малайзийские ринггиты
Сконвертируйте NGN в MYR по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NGN в MYR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0032
|0,0044
|Низкий
|0,0029
|0,0029
|В среднем
|0,0030
|0,0032
|Изменить
|-8.24%
|-34.84%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к MYR
За последние 30 дней максимальный курс NGN к MYR составил 0,0032, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0030. Изменение курса NGN к MYR в процентном соотношении составило -8.24.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к MYR составил 0,0044, а минимальный — 0,0029. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0032. Изменение курса NGN к MYR в процентном соотношении составило -34.84.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в малайзийские ринггиты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Нигерийская найра
|1 MYR
|345,50300 NGN
|5 MYR
|1 727,51500 NGN
|10 MYR
|3 455,03000 NGN
|20 MYR
|6 910,06000 NGN
|50 MYR
|17 275,15000 NGN
|100 MYR
|34 550,30000 NGN
|250 MYR
|86 375,75000 NGN
|500 MYR
|172 751,50000 NGN
|1000 MYR
|345 503,00000 NGN
|2000 MYR
|691 006,00000 NGN
|5000 MYR
|1 727 515,00000 NGN
|10000 MYR
|3 455 030,00000 NGN