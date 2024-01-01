10 нигерийских найр в малагасийские ариари

Сконвертируйте NGN в MGA по реальному обменному курсу

10 ngn
28 mga

₦1,000 NGN = Ar2,776 MGA

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,00814,0603
Низкий2,76712,7671
В среднем2,89423,0588
Изменить-7.72%-31.63%
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Соотношение 1 NGN к MGA

За последние 30 дней максимальный курс NGN к MGA составил 3,0081, а минимальный — 2,7671. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,8942. Изменение курса NGN к MGA в процентном соотношении составило -7.72.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к MGA составил 4,0603, а минимальный — 2,7671. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,0588. Изменение курса NGN к MGA в процентном соотношении составило -31.63.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Малагасийский ариари
1 NGN2,77595 MGA
5 NGN13,87975 MGA
10 NGN27,75950 MGA
20 NGN55,51900 MGA
50 NGN138,79750 MGA
100 NGN277,59500 MGA
250 NGN693,98750 MGA
500 NGN1 387,97500 MGA
1000 NGN2 775,95000 MGA
2000 NGN5 551,90000 MGA
5000 NGN13 879,75000 MGA
10000 NGN27 759,50000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Нигерийская найра
1 MGA0,36024 NGN
5 MGA1,80118 NGN
10 MGA3,60237 NGN
20 MGA7,20474 NGN
50 MGA18,01185 NGN
100 MGA36,02370 NGN
250 MGA90,05925 NGN
500 MGA180,11850 NGN
1000 MGA360,23700 NGN
2000 MGA720,47400 NGN
5000 MGA1 801,18500 NGN
10000 MGA3 602,37000 NGN