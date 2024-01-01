100 нигерийских найр в киргизские сомы

Сконвертируйте NGN в KGS по реальному обменному курсу

100 ngn
5,24 kgs

₦1,000 NGN = Лв0,05244 KGS

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05830,0828
Низкий0,05240,0524
В среднем0,05570,0602
Изменить-10.02%-36.67%
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Соотношение 1 NGN к KGS

За последние 30 дней максимальный курс NGN к KGS составил 0,0583, а минимальный — 0,0524. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0557. Изменение курса NGN к KGS в процентном соотношении составило -10.02.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к KGS составил 0,0828, а минимальный — 0,0524. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0602. Изменение курса NGN к KGS в процентном соотношении составило -36.67.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Киргизский сом
1 NGN0,05244 KGS
5 NGN0,26221 KGS
10 NGN0,52442 KGS
20 NGN1,04885 KGS
50 NGN2,62212 KGS
100 NGN5,24424 KGS
250 NGN13,11060 KGS
500 NGN26,22120 KGS
1000 NGN52,44240 KGS
2000 NGN104,88480 KGS
5000 NGN262,21200 KGS
10000 NGN524,42400 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Нигерийская найра
1 KGS19,06850 NGN
5 KGS95,34250 NGN
10 KGS190,68500 NGN
20 KGS381,37000 NGN
50 KGS953,42500 NGN
100 KGS1 906,85000 NGN
250 KGS4 767,12500 NGN
500 KGS9 534,25000 NGN
1000 KGS19 068,50000 NGN
2000 KGS38 137,00000 NGN
5000 KGS95 342,50000 NGN
10000 KGS190 685,00000 NGN