10 нигерийских найр в гамбийские даласи

Сконвертируйте NGN в GMD по реальному обменному курсу

10 ngn
0,42 gmd

₦1,000 NGN = D0,04187 GMD

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04550,0628
Низкий0,04170,0417
В среднем0,04380,0466
Изменить-8.06%-33.35%
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Соотношение 1 NGN к GMD

За последние 30 дней максимальный курс NGN к GMD составил 0,0455, а минимальный — 0,0417. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0438. Изменение курса NGN к GMD в процентном соотношении составило -8.06.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к GMD составил 0,0628, а минимальный — 0,0417. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0466. Изменение курса NGN к GMD в процентном соотношении составило -33.35.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Гамбийский даласи
1 NGN0,04187 GMD
5 NGN0,20936 GMD
10 NGN0,41873 GMD
20 NGN0,83746 GMD
50 NGN2,09365 GMD
100 NGN4,18729 GMD
250 NGN10,46822 GMD
500 NGN20,93645 GMD
1000 NGN41,87290 GMD
2000 NGN83,74580 GMD
5000 NGN209,36450 GMD
10000 NGN418,72900 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Нигерийская найра
1 GMD23,88180 NGN
5 GMD119,40900 NGN
10 GMD238,81800 NGN
20 GMD477,63600 NGN
50 GMD1 194,09000 NGN
100 GMD2 388,18000 NGN
250 GMD5 970,45000 NGN
500 GMD11 940,90000 NGN
1000 GMD23 881,80000 NGN
2000 GMD47 763,60000 NGN
5000 GMD119 409,00000 NGN
10000 GMD238 818,00000 NGN