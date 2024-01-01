1 нигерийская найра в гибралтарские фунты
Сконвертируйте NGN в GIP по реальному обменному курсу
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|1 NGN в GIP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0005
|0,0008
|Низкий
|0,0005
|0,0005
|В среднем
|0,0005
|0,0005
|Изменить
|-9.52%
|-36.21%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к GIP
За последние 30 дней максимальный курс NGN к GIP составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к GIP в процентном соотношении составило -9.52.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к GIP составил 0,0008, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к GIP в процентном соотношении составило -36.21.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гибралтарские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Гибралтарский фунт / Нигерийская найра
|1 GIP
|2 089,39000 NGN
|5 GIP
|10 446,95000 NGN
|10 GIP
|20 893,90000 NGN
|20 GIP
|41 787,80000 NGN
|50 GIP
|104 469,50000 NGN
|100 GIP
|208 939,00000 NGN
|250 GIP
|522 347,50000 NGN
|500 GIP
|1 044 695,00000 NGN
|1000 GIP
|2 089 390,00000 NGN
|2000 GIP
|4 178 780,00000 NGN
|5000 GIP
|10 446 950,00000 NGN
|10000 GIP
|20 893 900,00000 NGN