5 нигерийских найр в гибралтарские фунты

Сконвертируйте NGN в GIP по реальному обменному курсу

5 ngn
0,00 gip

₦1,000 NGN = £0,0004786 GIP

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в GIPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0008
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменить-9.52%-36.21%
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Соотношение 1 NGN к GIP

За последние 30 дней максимальный курс NGN к GIP составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к GIP в процентном соотношении составило -9.52.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к GIP составил 0,0008, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса NGN к GIP в процентном соотношении составило -36.21.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в гибралтарские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и GIP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в GIP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Гибралтарский фунт
1 NGN0,00048 GIP
5 NGN0,00239 GIP
10 NGN0,00479 GIP
20 NGN0,00957 GIP
50 NGN0,02393 GIP
100 NGN0,04786 GIP
250 NGN0,11965 GIP
500 NGN0,23930 GIP
1000 NGN0,47861 GIP
2000 NGN0,95722 GIP
5000 NGN2,39304 GIP
10000 NGN4,78608 GIP
Обменные курсы Гибралтарский фунт / Нигерийская найра
1 GIP2 089,39000 NGN
5 GIP10 446,95000 NGN
10 GIP20 893,90000 NGN
20 GIP41 787,80000 NGN
50 GIP104 469,50000 NGN
100 GIP208 939,00000 NGN
250 GIP522 347,50000 NGN
500 GIP1 044 695,00000 NGN
1000 GIP2 089 390,00000 NGN
2000 GIP4 178 780,00000 NGN
5000 GIP10 446 950,00000 NGN
10000 GIP20 893 900,00000 NGN