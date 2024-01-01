100 нигерийских найр в коста-риканские колоны
Сконвертируйте NGN в CRC по реальному обменному курсу
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|1 NGN в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,3496
|0,4665
|Низкий
|0,3236
|0,3236
|В среднем
|0,3400
|0,3566
|Изменить
|-6.30%
|-29.78%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к CRC
За последние 30 дней максимальный курс NGN к CRC составил 0,3496, а минимальный — 0,3236. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3400. Изменение курса NGN к CRC в процентном соотношении составило -6.30.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к CRC составил 0,4665, а минимальный — 0,3236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3566. Изменение курса NGN к CRC в процентном соотношении составило -29.78.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Коста-риканский колон / Нигерийская найра
|1 CRC
|3,05247 NGN
|5 CRC
|15,26235 NGN
|10 CRC
|30,52470 NGN
|20 CRC
|61,04940 NGN
|50 CRC
|152,62350 NGN
|100 CRC
|305,24700 NGN
|250 CRC
|763,11750 NGN
|500 CRC
|1 526,23500 NGN
|1000 CRC
|3 052,47000 NGN
|2000 CRC
|6 104,94000 NGN
|5000 CRC
|15 262,35000 NGN
|10000 CRC
|30 524,70000 NGN