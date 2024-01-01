10 тысяч нигерийских найр в коста-риканские колоны

Сконвертируйте NGN в CRC по реальному обменному курсу

10 000 ngn
3 276,04 crc

₦1,000 NGN = ₡0,3276 CRC

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,34960,4665
Низкий0,32360,3236
В среднем0,34000,3566
Изменить-6.30%-29.78%
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Соотношение 1 NGN к CRC

За последние 30 дней максимальный курс NGN к CRC составил 0,3496, а минимальный — 0,3236. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3400. Изменение курса NGN к CRC в процентном соотношении составило -6.30.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к CRC составил 0,4665, а минимальный — 0,3236. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3566. Изменение курса NGN к CRC в процентном соотношении составило -29.78.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Коста-риканский колон
1 NGN0,32760 CRC
5 NGN1,63802 CRC
10 NGN3,27604 CRC
20 NGN6,55208 CRC
50 NGN16,38020 CRC
100 NGN32,76040 CRC
250 NGN81,90100 CRC
500 NGN163,80200 CRC
1000 NGN327,60400 CRC
2000 NGN655,20800 CRC
5000 NGN1 638,02000 CRC
10000 NGN3 276,04000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Нигерийская найра
1 CRC3,05247 NGN
5 CRC15,26235 NGN
10 CRC30,52470 NGN
20 CRC61,04940 NGN
50 CRC152,62350 NGN
100 CRC305,24700 NGN
250 CRC763,11750 NGN
500 CRC1 526,23500 NGN
1000 CRC3 052,47000 NGN
2000 CRC6 104,94000 NGN
5000 CRC15 262,35000 NGN
10000 CRC30 524,70000 NGN