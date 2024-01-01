10 нигерийских найр в канадские доллары
Сконвертируйте NGN в CAD по реальному обменному курсу
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|1 NGN в CAD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0009
|0,0013
|Низкий
|0,0008
|0,0008
|В среднем
|0,0009
|0,0009
|Изменить
|-7.41%
|-33.50%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NGN к CAD
За последние 30 дней максимальный курс NGN к CAD составил 0,0009, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0009. Изменение курса NGN к CAD в процентном соотношении составило -7.41.
За последние 90 дней максимальный курс NGN к CAD составил 0,0013, а минимальный — 0,0008. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0009. Изменение курса NGN к CAD в процентном соотношении составило -33.50.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Канадский доллар / Нигерийская найра
|1 CAD
|1 178,52000 NGN
|5 CAD
|5 892,60000 NGN
|10 CAD
|11 785,20000 NGN
|20 CAD
|23 570,40000 NGN
|50 CAD
|58 926,00000 NGN
|100 CAD
|117 852,00000 NGN
|250 CAD
|294 630,00000 NGN
|500 CAD
|589 260,00000 NGN
|1000 CAD
|1 178 520,00000 NGN
|2000 CAD
|2 357 040,00000 NGN
|5000 CAD
|5 892 600,00000 NGN
|10000 CAD
|11 785 200,00000 NGN