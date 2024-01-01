100 нигерийских найр в азербайджанские манаты

Сконвертируйте NGN в AZN по реальному обменному курсу

100 ngn
0,11 azn

₦1,000 NGN = man.0,001050 AZN

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00110,0016
Низкий0,00100,0010
В среднем0,00110,0012
Изменить-7.74%-33.50%
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Соотношение 1 NGN к AZN

За последние 30 дней максимальный курс NGN к AZN составил 0,0011, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0011. Изменение курса NGN к AZN в процентном соотношении составило -7.74.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к AZN составил 0,0016, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0012. Изменение курса NGN к AZN в процентном соотношении составило -33.50.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Азербайджанский манат
1 NGN0,00105 AZN
5 NGN0,00525 AZN
10 NGN0,01050 AZN
20 NGN0,02100 AZN
50 NGN0,05250 AZN
100 NGN0,10501 AZN
250 NGN0,26252 AZN
500 NGN0,52504 AZN
1000 NGN1,05007 AZN
2000 NGN2,10014 AZN
5000 NGN5,25035 AZN
10000 NGN10,50070 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Нигерийская найра
1 AZN952,31900 NGN
5 AZN4 761,59500 NGN
10 AZN9 523,19000 NGN
20 AZN19 046,38000 NGN
50 AZN47 615,95000 NGN
100 AZN95 231,90000 NGN
250 AZN238 079,75000 NGN
500 AZN476 159,50000 NGN
1000 AZN952 319,00000 NGN
2000 AZN1 904 638,00000 NGN
5000 AZN4 761 595,00000 NGN
10000 AZN9 523 190,00000 NGN