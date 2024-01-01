500 нигерийских найр в ангольские кванзы

Сконвертируйте NGN в AOA по реальному обменному курсу

500 ngn
274,00 aoa

₦1,000 NGN = Kz0,5480 AOA

Среднерыночный курс в 20:59
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1 NGN в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,58060,7816
Низкий0,54330,5433
В среднем0,56520,5910
Изменить-5.26%-29.88%
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Соотношение 1 NGN к AOA

За последние 30 дней максимальный курс NGN к AOA составил 0,5806, а минимальный — 0,5433. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5652. Изменение курса NGN к AOA в процентном соотношении составило -5.26.

За последние 90 дней максимальный курс NGN к AOA составил 0,7816, а минимальный — 0,5433. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5910. Изменение курса NGN к AOA в процентном соотношении составило -29.88.

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Популярные валюты

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10,91958,3890,774134,32648,2618,04983,723
1 EUR1,088163,5450,843146,18752,52219,64291,116
1 PHP0,0170,01610,0132,3010,8270,3091,434
1 GBP1,2911,18775,4011173,46262,32123,307108,116

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Как произвести расчет конвертации из нигерийских найр в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NGN из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NGN в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для нигерийских найр

NGN в USD

NGN в EUR

NGN в PHP

NGN в GBP

NGN в DZD

NGN в EGP

NGN в MXN

NGN в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Нигерийская найра / Ангольская кванза
1 NGN0,54801 AOA
5 NGN2,74003 AOA
10 NGN5,48006 AOA
20 NGN10,96012 AOA
50 NGN27,40030 AOA
100 NGN54,80060 AOA
250 NGN137,00150 AOA
500 NGN274,00300 AOA
1000 NGN548,00600 AOA
2000 NGN1 096,01200 AOA
5000 NGN2 740,03000 AOA
10000 NGN5 480,06000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Нигерийская найра
1 AOA1,82480 NGN
5 AOA9,12400 NGN
10 AOA18,24800 NGN
20 AOA36,49600 NGN
50 AOA91,24000 NGN
100 AOA182,48000 NGN
250 AOA456,20000 NGN
500 AOA912,40000 NGN
1000 AOA1 824,80000 NGN
2000 AOA3 649,60000 NGN
5000 AOA9 124,00000 NGN
10000 AOA18 248,00000 NGN