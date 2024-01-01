1 намибийский доллар в саудовские риялы

Сконвертируйте NAD в SAR по реальному обменному курсу

1 nad
0,21 sar

$1,000 NAD = SR0,2052 SAR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,20890,2092
Низкий0,20170,1950
В среднем0,20660,2037
Изменить-1.67%4.77%
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Соотношение 1 NAD к SAR

За последние 30 дней максимальный курс NAD к SAR составил 0,2089, а минимальный — 0,2017. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2066. Изменение курса NAD к SAR в процентном соотношении составило -1.67.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к SAR составил 0,2092, а минимальный — 0,1950. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2037. Изменение курса NAD к SAR в процентном соотношении составило 4.77.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийский доллар

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Обменные курсы Намибийский доллар / Саудовский риял
1 NAD0,20521 SAR
5 NAD1,02606 SAR
10 NAD2,05211 SAR
20 NAD4,10422 SAR
50 NAD10,26055 SAR
100 NAD20,52110 SAR
250 NAD51,30275 SAR
500 NAD102,60550 SAR
1000 NAD205,21100 SAR
2000 NAD410,42200 SAR
5000 NAD1 026,05500 SAR
10000 NAD2 052,11000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Намибийский доллар
1 SAR4,87304 NAD
5 SAR24,36520 NAD
10 SAR48,73040 NAD
20 SAR97,46080 NAD
50 SAR243,65200 NAD
100 SAR487,30400 NAD
250 SAR1 218,26000 NAD
500 SAR2 436,52000 NAD
1000 SAR4 873,04000 NAD
2000 SAR9 746,08000 NAD
5000 SAR24 365,20000 NAD
10000 SAR48 730,40000 NAD