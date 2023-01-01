1 саудовский риял в намибийские доллары

Сконвертируйте SAR в NAD по реальному обменному курсу

1 sar
5.08 nad

1.00000 SAR = 5.08191 NAD

Среднерыночный курс в 20:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса SAR к NAD

1 мин. назад 1 SAR → 0 NAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из саудовских риялов в намибийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SAR из выпадающего списка для исходной валюты и NAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SAR в NAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for саудовский риял

SAR в USD

SAR в INR

SAR в PKR

SAR в CAD

SAR в EUR

SAR в PHP

SAR в AUD

SAR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Саудовский риял / Намибийский доллар
1 SAR5.08191 NAD
5 SAR25.40955 NAD
10 SAR50.81910 NAD
20 SAR101.63820 NAD
50 SAR254.09550 NAD
100 SAR508.19100 NAD
250 SAR1270.47750 NAD
500 SAR2540.95500 NAD
1000 SAR5081.91000 NAD
2000 SAR10163.82000 NAD
5000 SAR25409.55000 NAD
10000 SAR50819.10000 NAD
Обменные курсы Намибийский доллар / Саудовский риял
1 NAD0.19678 SAR
5 NAD0.98389 SAR
10 NAD1.96777 SAR
20 NAD3.93554 SAR
50 NAD9.83885 SAR
100 NAD19.67770 SAR
250 NAD49.19425 SAR
500 NAD98.38850 SAR
1000 NAD196.77700 SAR
2000 NAD393.55400 SAR
5000 NAD983.88500 SAR
10000 NAD1967.77000 SAR