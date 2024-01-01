5 намибийских долларов в фиджийские доллары
Сконвертируйте NAD в FJD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NAD в FJD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1258
|0,1260
|Низкий
|0,1216
|0,1187
|В среднем
|0,1240
|0,1227
|Изменить
|-1.68%
|2.28%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к FJD
За последние 30 дней максимальный курс NAD к FJD составил 0,1258, а минимальный — 0,1216. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1240. Изменение курса NAD к FJD в процентном соотношении составило -1.68.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к FJD составил 0,1260, а минимальный — 0,1187. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1227. Изменение курса NAD к FJD в процентном соотношении составило 2.28.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в фиджийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фиджийский доллар / Намибийский доллар
|1 FJD
|8,13507 NAD
|5 FJD
|40,67535 NAD
|10 FJD
|81,35070 NAD
|20 FJD
|162,70140 NAD
|50 FJD
|406,75350 NAD
|100 FJD
|813,50700 NAD
|250 FJD
|2 033,76750 NAD
|500 FJD
|4 067,53500 NAD
|1000 FJD
|8 135,07000 NAD
|2000 FJD
|16 270,14000 NAD
|5000 FJD
|40 675,35000 NAD
|10000 FJD
|81 350,70000 NAD