1 намибийский доллар в фиджийские доллары

Сконвертируйте NAD в FJD по реальному обменному курсу

1 nad
0,12 fjd

$1,000 NAD = FJ$0,1229 FJD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12580,1260
Низкий0,12160,1187
В среднем0,12400,1227
Изменить-1.68%2.28%
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Соотношение 1 NAD к FJD

За последние 30 дней максимальный курс NAD к FJD составил 0,1258, а минимальный — 0,1216. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1240. Изменение курса NAD к FJD в процентном соотношении составило -1.68.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к FJD составил 0,1260, а минимальный — 0,1187. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1227. Изменение курса NAD к FJD в процентном соотношении составило 2.28.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Фиджийский доллар
1 NAD0,12293 FJD
5 NAD0,61463 FJD
10 NAD1,22925 FJD
20 NAD2,45850 FJD
50 NAD6,14625 FJD
100 NAD12,29250 FJD
250 NAD30,73125 FJD
500 NAD61,46250 FJD
1000 NAD122,92500 FJD
2000 NAD245,85000 FJD
5000 NAD614,62500 FJD
10000 NAD1 229,25000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Намибийский доллар
1 FJD8,13507 NAD
5 FJD40,67535 NAD
10 FJD81,35070 NAD
20 FJD162,70140 NAD
50 FJD406,75350 NAD
100 FJD813,50700 NAD
250 FJD2 033,76750 NAD
500 FJD4 067,53500 NAD
1000 FJD8 135,07000 NAD
2000 FJD16 270,14000 NAD
5000 FJD40 675,35000 NAD
10000 FJD81 350,70000 NAD