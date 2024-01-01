2 000 намибийских долларов в коста-риканские колоны
Сконвертируйте NAD в CRC по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 NAD в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|29,3862
|29,3862
|Низкий
|28,2242
|26,0969
|В среднем
|28,9747
|28,2007
|Изменить
|-0.16%
|10.53%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 NAD к CRC
За последние 30 дней максимальный курс NAD к CRC составил 29,3862, а минимальный — 28,2242. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28,9747. Изменение курса NAD к CRC в процентном соотношении составило -0.16.
За последние 90 дней максимальный курс NAD к CRC составил 29,3862, а минимальный — 26,0969. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 28,2007. Изменение курса NAD к CRC в процентном соотношении составило 10.53.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Намибийский доллар / Коста-риканский колон
|1 NAD
|28,99830 CRC
|5 NAD
|144,99150 CRC
|10 NAD
|289,98300 CRC
|20 NAD
|579,96600 CRC
|50 NAD
|1 449,91500 CRC
|100 NAD
|2 899,83000 CRC
|250 NAD
|7 249,57500 CRC
|500 NAD
|14 499,15000 CRC
|1000 NAD
|28 998,30000 CRC
|2000 NAD
|57 996,60000 CRC
|5000 NAD
|144 991,50000 CRC
|10000 NAD
|289 983,00000 CRC