История обменного курса намибийский доллар–коста-риканские колоны

Обменный курс намибийский доллар/коста-риканские колоны сейчас составляет 28,998, отражая изменение в размере 1.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.142% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 13-07-2024 дошел до 29,333, и минимумом, равным 28,540, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.890% уменьшение стоимости.