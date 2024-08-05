纳米比亚元 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 纳米比亚元 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 28.871，较昨日变动 0.567%。过去一周，纳米比亚元 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.133%。

过去一周，纳米比亚元 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 09-08-2024 的最高点 28.906 和 05-08-2024 的最低点 28.129 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.761%。