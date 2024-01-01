1 тысяча намибийских долларов в швейцарские франки

Сконвертируйте NAD в CHF по реальному обменному курсу

1 000 nad
48,64 chf

$1,000 NAD = SFr.0,04864 CHF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 NAD в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04990,0504
Низкий0,04850,0469
В среднем0,04930,0490
Изменить-1.94%2.23%
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Соотношение 1 NAD к CHF

За последние 30 дней максимальный курс NAD к CHF составил 0,0499, а минимальный — 0,0485. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0493. Изменение курса NAD к CHF в процентном соотношении составило -1.94.

За последние 90 дней максимальный курс NAD к CHF составил 0,0504, а минимальный — 0,0469. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0490. Изменение курса NAD к CHF в процентном соотношении составило 2.23.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из намибийских долларов в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите NAD из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из NAD в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для намибийских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Намибийский доллар / Швейцарский франк
1 NAD0,04864 CHF
5 NAD0,24317 CHF
10 NAD0,48635 CHF
20 NAD0,97270 CHF
50 NAD2,43175 CHF
100 NAD4,86350 CHF
250 NAD12,15875 CHF
500 NAD24,31750 CHF
1000 NAD48,63500 CHF
2000 NAD97,27000 CHF
5000 NAD243,17500 CHF
10000 NAD486,35000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Намибийский доллар
1 CHF20,56130 NAD
5 CHF102,80650 NAD
10 CHF205,61300 NAD
20 CHF411,22600 NAD
50 CHF1 028,06500 NAD
100 CHF2 056,13000 NAD
250 CHF5 140,32500 NAD
500 CHF10 280,65000 NAD
1000 CHF20 561,30000 NAD
2000 CHF41 122,60000 NAD
5000 CHF102 806,50000 NAD
10000 CHF205 613,00000 NAD