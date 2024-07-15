История обменного курса намибийский доллар–швейцарские франки

Обменный курс намибийский доллар/швейцарские франки сейчас составляет 0,049, отражая изменение в размере 0.035% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость намибийский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.367% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс намибийский доллар/швейцарские франки колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,050, и минимумом, равным 0,048, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.588% уменьшение стоимости.