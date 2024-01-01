1 мозамбикский метикал в новые тайваньские доллары

Сконвертируйте MZN в TWD по реальному обменному курсу

1 mzn
0,51 twd

MT1,000 MZN = NT$0,5131 TWD

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в TWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,51310,5131
Низкий0,50830,5040
В среднем0,51060,5088
Изменить0.95%0.86%
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Соотношение 1 MZN к TWD

За последние 30 дней максимальный курс MZN к TWD составил 0,5131, а минимальный — 0,5083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5106. Изменение курса MZN к TWD в процентном соотношении составило 0.95.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к TWD составил 0,5131, а минимальный — 0,5040. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5088. Изменение курса MZN к TWD в процентном соотношении составило 0.86.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в новые тайваньские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикский метикал

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Новый тайваньский доллар
1 MZN0,51314 TWD
5 MZN2,56572 TWD
10 MZN5,13144 TWD
20 MZN10,26288 TWD
50 MZN25,65720 TWD
100 MZN51,31440 TWD
250 MZN128,28600 TWD
500 MZN256,57200 TWD
1000 MZN513,14400 TWD
2000 MZN1 026,28800 TWD
5000 MZN2 565,72000 TWD
10000 MZN5 131,44000 TWD
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Мозамбикский метикал
1 TWD1,94877 MZN
5 TWD9,74385 MZN
10 TWD19,48770 MZN
20 TWD38,97540 MZN
50 TWD97,43850 MZN
100 TWD194,87700 MZN
250 TWD487,19250 MZN
500 TWD974,38500 MZN
1000 TWD1 948,77000 MZN
2000 TWD3 897,54000 MZN
5000 TWD9 743,85000 MZN
10000 TWD19 487,70000 MZN