10 новых тайваньских долларов в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте TWD в MZN по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = MT1,979 MZN

Среднерыночный курс в 21:57
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График изменения обменного курса TWD к MZN

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MZN
1 TWD в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,00082,0215
Низкий1,97811,9655
В среднем1,98881,9922
Изменение-0.35%0.66%
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Соотношение 1 TWD к MZN

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MZN составил 2,0008, а минимальный — 1,9781. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9888. Изменение курса TWD к MZN в процентном соотношении составило -0.35.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MZN составил 2,0215, а минимальный — 1,9655. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9922. Изменение курса TWD к MZN в процентном соотношении составило 0.66.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7741,391,5197,775152,7450,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1490,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96110,039197,2321,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,593109,8770,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Мозамбикский метикал
1 TWD1,97890 MZN
5 TWD9,89450 MZN
10 TWD19,78900 MZN
20 TWD39,57800 MZN
50 TWD98,94500 MZN
100 TWD197,89000 MZN
250 TWD494,72500 MZN
500 TWD989,45000 MZN
1000 TWD1 978,90000 MZN
2000 TWD3 957,80000 MZN
5000 TWD9 894,50000 MZN
10000 TWD19 789,00000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Новый тайваньский доллар
1 MZN0,50533 TWD
5 MZN2,52666 TWD
10 MZN5,05331 TWD
20 MZN10,10662 TWD
50 MZN25,26655 TWD
100 MZN50,53310 TWD
250 MZN126,33275 TWD
500 MZN252,66550 TWD
1000 MZN505,33100 TWD
2000 MZN1 010,66200 TWD
5000 MZN2 526,65500 TWD
10000 MZN5 053,31000 TWD