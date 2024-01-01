20 мозамбикских метикалов в новые тайваньские доллары
Сконвертируйте MZN в TWD по реальному обменному курсу
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|1 MZN в TWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,5131
|0,5131
|Низкий
|0,5083
|0,5040
|В среднем
|0,5106
|0,5088
|Изменить
|0.95%
|0.86%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к TWD
За последние 30 дней максимальный курс MZN к TWD составил 0,5131, а минимальный — 0,5083. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,5106. Изменение курса MZN к TWD в процентном соотношении составило 0.95.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к TWD составил 0,5131, а минимальный — 0,5040. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,5088. Изменение курса MZN к TWD в процентном соотношении составило 0.86.
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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в новые тайваньские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и TWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в TWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Мозамбикский метикал
|1 TWD
|1,94877 MZN
|5 TWD
|9,74385 MZN
|10 TWD
|19,48770 MZN
|20 TWD
|38,97540 MZN
|50 TWD
|97,43850 MZN
|100 TWD
|194,87700 MZN
|250 TWD
|487,19250 MZN
|500 TWD
|974,38500 MZN
|1000 TWD
|1 948,77000 MZN
|2000 TWD
|3 897,54000 MZN
|5000 TWD
|9 743,85000 MZN
|10000 TWD
|19 487,70000 MZN