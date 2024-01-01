5 000 мозамбикских метикалов в ливанские фунты
Сконвертируйте MZN в LBP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 MZN в LBP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 408,2900
|1 408,3000
|Низкий
|1 402,2700
|1 397,1000
|В среднем
|1 405,7020
|1 404,9186
|Изменить
|-0.30%
|0.25%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MZN к LBP
За последние 30 дней максимальный курс MZN к LBP составил 1 408,2900, а минимальный — 1 402,2700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 405,7020. Изменение курса MZN к LBP в процентном соотношении составило -0.30.
За последние 90 дней максимальный курс MZN к LBP составил 1 408,3000, а минимальный — 1 397,1000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 404,9186. Изменение курса MZN к LBP в процентном соотношении составило 0.25.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в ливанские фунты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Мозамбикский метикал / Ливанский фунт
|1 MZN
|1 403,22000 LBP
|5 MZN
|7 016,10000 LBP
|10 MZN
|14 032,20000 LBP
|20 MZN
|28 064,40000 LBP
|50 MZN
|70 161,00000 LBP
|100 MZN
|140 322,00000 LBP
|250 MZN
|350 805,00000 LBP
|500 MZN
|701 610,00000 LBP
|1000 MZN
|1 403 220,00000 LBP
|2000 MZN
|2 806 440,00000 LBP
|5000 MZN
|7 016 100,00000 LBP
|10000 MZN
|14 032 200,00000 LBP