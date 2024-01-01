10 тысяч мозамбикских метикалов в ливанские фунты

Сконвертируйте MZN в LBP по реальному обменному курсу

10 000 mzn
14 032 200 lbp

MT1,000 MZN = ل.ل.1 403 LBP

Среднерыночный курс в 19:54
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1 MZN в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 408,29001 408,3000
Низкий1 402,27001 397,1000
В среднем1 405,70201 404,9186
Изменить-0.30%0.25%
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Соотношение 1 MZN к LBP

За последние 30 дней максимальный курс MZN к LBP составил 1 408,2900, а минимальный — 1 402,2700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 405,7020. Изменение курса MZN к LBP в процентном соотношении составило -0.30.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к LBP составил 1 408,3000, а минимальный — 1 397,1000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 404,9186. Изменение курса MZN к LBP в процентном соотношении составило 0.25.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Ливанский фунт
1 MZN1 403,22000 LBP
5 MZN7 016,10000 LBP
10 MZN14 032,20000 LBP
20 MZN28 064,40000 LBP
50 MZN70 161,00000 LBP
100 MZN140 322,00000 LBP
250 MZN350 805,00000 LBP
500 MZN701 610,00000 LBP
1000 MZN1 403 220,00000 LBP
2000 MZN2 806 440,00000 LBP
5000 MZN7 016 100,00000 LBP
10000 MZN14 032 200,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Мозамбикский метикал
1 LBP0,00071 MZN
5 LBP0,00356 MZN
10 LBP0,00713 MZN
20 LBP0,01425 MZN
50 LBP0,03563 MZN
100 LBP0,07126 MZN
250 LBP0,17816 MZN
500 LBP0,35632 MZN
1000 LBP0,71265 MZN
2000 LBP1,42529 MZN
5000 LBP3,56323 MZN
10000 LBP7,12645 MZN