История обменного курса мозамбикский метикал–ливанские фунты

Обменный курс мозамбикский метикал/ливанские фунты сейчас составляет 1 403,220, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мозамбикский метикал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.127% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мозамбикский метикал/ливанские фунты колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 1 408,040, и минимумом, равным 1 402,650, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой -0.352% уменьшение стоимости.