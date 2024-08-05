莫桑比克梅蒂卡尔 至黎巴嫩镑 汇率历史

今日 莫桑比克梅蒂卡尔 至黎巴嫩镑 的汇率目前为 1,403.350，较昨日变动 0.087%。过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.136%。

过去一周，莫桑比克梅蒂卡尔 至黎巴嫩镑 的汇率在 09-08-2024 的最高点 1,403.350 和 05-08-2024 的最低点 1,399.370 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值增加了 0.191%。