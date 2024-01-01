5 мозамбикских метикалов в бангладешские таки

Сконвертируйте MZN в BDT по реальному обменному курсу

5 mzn
9,20 bdt

MT1,000 MZN = Tk1,839 BDT

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MZN в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,84811,8481
Низкий1,83881,7106
В среднем1,84401,8163
Изменить-0.36%7.26%
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Соотношение 1 MZN к BDT

За последние 30 дней максимальный курс MZN к BDT составил 1,8481, а минимальный — 1,8388. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8440. Изменение курса MZN к BDT в процентном соотношении составило -0.36.

За последние 90 дней максимальный курс MZN к BDT составил 1,8481, а минимальный — 1,7106. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8163. Изменение курса MZN к BDT в процентном соотношении составило 7.26.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из мозамбикских метикалов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MZN из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MZN в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мозамбикских метикалов

MZN в USD

MZN в EUR

MZN в GBP

MZN в INR

MZN в JPY

MZN в RUB

MZN в AUD

MZN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Бангладешская така
1 MZN1,83947 BDT
5 MZN9,19735 BDT
10 MZN18,39470 BDT
20 MZN36,78940 BDT
50 MZN91,97350 BDT
100 MZN183,94700 BDT
250 MZN459,86750 BDT
500 MZN919,73500 BDT
1000 MZN1 839,47000 BDT
2000 MZN3 678,94000 BDT
5000 MZN9 197,35000 BDT
10000 MZN18 394,70000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Мозамбикский метикал
1 BDT0,54364 MZN
5 BDT2,71818 MZN
10 BDT5,43636 MZN
20 BDT10,87272 MZN
50 BDT27,18180 MZN
100 BDT54,36360 MZN
250 BDT135,90900 MZN
500 BDT271,81800 MZN
1000 BDT543,63600 MZN
2000 BDT1 087,27200 MZN
5000 BDT2 718,18000 MZN
10000 BDT5 436,36000 MZN